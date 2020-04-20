Arka Sokaklar dizisindeki Ela Yörüklü ve Yiğitcan Ergin gerçekten aşık oldu

Türkiye'nin en uzun soluklu fenomen dizisi Arka Sokaklar'da dizi aşkı gerçek oldu. Diziye bu yıl katılan iki genç isim, Arka Sokaklar'daki rol gereği yaşadıkları aşkı gerçek hayata taşıdı. Bu tabii ki bu ilk değil... Türkiye'de dizi setlerinde rol gereği yaşanan aşklar genellikle gerçek hayata da yansıyor...