Arka Sokaklar dizisindeki aşk gerçek oldu iki komiser aşk yaşamaya başladı
Arka Sokaklar dizisinde iki sevgiliyi oynayan genç oyuncular gerçek hayatta da aşk yaşamaya başladı. Genç aşıklar Arnavutköy sahilde yürüyüşe çıktı gazetecileri de görmezden geldiler.
Türkiye'nin en uzun soluklu fenomen dizisi Arka Sokaklar'da dizi aşkı gerçek oldu. Diziye bu yıl katılan iki genç isim, Arka Sokaklar'daki rol gereği yaşadıkları aşkı gerçek hayata taşıdı. Bu tabii ki ilk değil... Türkiye'de dizi setlerinde rol gereği yaşanan aşklar genellikle gerçek hayata da yansıyor...
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Arka Sokaklar dizisine bu sezon katılmışlardı... Önce her şey rol gereğiydi... Senaryo öyle yazılmıştı... Sonra işler değişti ve birbirlerine aşık oldular.
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KANAL D’nin fenomen dizisi “Arka Sokaklar”da iki sevgiliyi canlandıran Ela Yörüklü ve Yiğitcan Ergin’in gerçek hayatta da aşk yaşadıkları ortaya çıktı.
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Arkak Sokaklar'ın genç oyuncuları Ela Yörüklü ve Yiğitcan Ergin’in önceki gün Arnavutköy’de objektife takıldı.
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