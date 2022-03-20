BIST 2.144
DOLAR 14,79
EURO 16,36
ALTIN 913,93
MEDYA

Arka Sokaklar 620. bölüm fragmanı

Arka Sokaklar dizisi 620. bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Arka Sokaklar 25 Mart 2022 Cuma akşamı Kanal D'de...

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha yaşanır bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan sivil bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır.

Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve babalığıyla yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kemal Kılıçdaroğlu, İslam ülkelerinin adaletini sorguladı
Kemal Kılıçdaroğlu, İslam ülkelerinin adaletini sorguladı
Rusya-Ukrayna savaşında barışın yapılamamasının sebebini açıkladı
Rusya-Ukrayna savaşında barışın yapılamamasının sebebini açıkladı
Muharrem İnce'den dikkat çeken sözler: Atatürk demeyelim birisi kızar
Muharrem İnce'den dikkat çeken sözler: Atatürk demeyelim birisi kızar
İstanbul'da hava ulaşımına kar engeli
İstanbul'da hava ulaşımına kar engeli
Bolu Dağı Tüneli trafiğe açıldı
Bolu Dağı Tüneli trafiğe açıldı
Türkiye 19 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 19 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
İstanbul'da yarın motosiklet ve motokuryeler trafiğe çıkabilecek
İstanbul'da yarın motosiklet ve motokuryeler trafiğe çıkabilecek
Beşiktaş, evinde Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı
Beşiktaş, evinde Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı
Karayolları Genel Müdürlüğü açıkladı! 1915 Çanakkale Köprüsü zarar mı etti?
Karayolları Genel Müdürlüğü açıkladı! 1915 Çanakkale Köprüsü zarar mı etti?
Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! İstanbul dahil 10 il için turuncu alarm
Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! İstanbul dahil 10 il için turuncu alarm