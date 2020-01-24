Arka Sıradakiler Oktay Bülent Çetinaslan son haliyle şaşırttı
Bir döneme damga vuran Arka Sıradakiler dizisinin Oktay'ı Bülent Çetinaslan'ın son hali görenleri şaşırtıyor.
2007-2012 yılları arasında kesintisiz olarak Arka Sıradakiler dizisinde Oktay karakterine hayat veren Bülent Çetinaslan, son haliyle şaşırttı. Aynı karakterle 2010 yılında Öğretmen Kemal dizisinde de yüzünü gösteren Çetinaslan'ı görenler şimdilerde tanımakta güçlük çekiyor.
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Bu projelerin üzerinden 3 yıl geçmesinin ardından 2014'te TRT Çocuk'ta Pırdino adlı bir animasyon dizide tekrar karşımıza çıkan Bülent Çetinaslan, başarılı performansıyla dikkat çekti.
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45 yaşındaki oyuncu Bülent Çetinaslan, dizisini final yapmasını ardından kayıplara karışmıştı. Yıllardır ekranlarda görünmeyen Bülent Çetinaslan'ın Instagram hesabını takip edenler şaşırıyor.
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Arka Sıradakiler'in Oktay'ı Bülent Çetinaslan son paylaşımlarıyla herkesi şaşırttı.
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