Arjantin Hırvatistan (CANLI YAYIN) İlk 11'ler belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası yarı final maçları kapsamında Lionel Messi'li Arjantin ile Luca Modric'li Hırvatistan yeşil sahada finale adını yazdırmak için kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadele öncesi ilk 11'ler belli olurken futbol severler Arjantin Hırvatistan maçını canlı olarak takip etmenin yollarını araştırmaya başladı. İşte Arjantin Hırvatistan maçı öncesi öne çıkan bilgiler ve Arjantin Hırvatistan canlı yayın bilgileri haberimizde...

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ARJANTİN - HIRVATİSTAN

İLK 11'LER

ARJANTİN: Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernández, Mac Allister; Messi, Julián Álvarez

HUIRVATİSTAN: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic.

STAT: Lusail Stadı

HAKEM: Daniele Orsato

SAAT: 22.00

YAYIN: TRT 1

Arjantin Hırvatistan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

2022 FIFA Dünya Kupası'nda ilk yarı final maçında Arjantin ile Hırvatistan bugün karşı karşıya geliyor. Katar'ın başkenti Doha'daki Lusail Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Bu turu geçen ekip, Fas-Fransa karşılaşmasının galibiyle final mücadelesi verecek. Zorlu mücadele TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

İki takım, Dünya Kupası'nda 3. kez karşı karşıya gelecek. 1994 Dünya Kupası'nda oynanan grup maçında Arjantin rakibini Pineda'nın golüyle 1-0 mağlup etmişti. Rusya'nın ev sahipliğindeki 2018 Dünya Kupası'nda ise, Hırvatistan, Arjantin'i Rebic, Modric ve Rakitic'in golleriyle 3-0 yenmişti.

Arjantin Hollanda engelini penaltılarla geçti

Dünya Kupası'na C Grubu'nda yer alan Arjantin, Suudi Arabistan karşısındaki 2-1'lik şok yenilgiyle turnuvaya başladı. İkinci maçında Meksika'yı, üçüncü maçında da Polonya'yı mağlup eden Tangocular, 6 puanla lider olarak son 16 biletini aldı. Arjantin, son 16 turunda da Avustralya'yı 2-1 mağlup etti.

Tangocular, çeyrek finalde ise, Hollanda'yı normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 sona eren maçta penaltılarla eleyerek Hırvatistan'ın yarı finaldeki rakibi oldu.

Hırvatistan, turnuvanın favorisi Brezilya'yı saf dışı bıraktı

Dünya Kupası macerasına 0-0'lık Fas beraberliğiyle başlayan Hırvatistan, ikinci maçında Kanada'yı 4-1 mağlup etti. Hırvatlar, son maçında ise, Belçika ile golsüz berabere kalarak grubu 5 puanla ikinci sırada bitirdi.

Son 16 turunda E Grubu'nun lideri Japonya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmada penaltılarla geçen Hırvatistan, çeyrek finalde Brezilya'yı da penaltılarla eleyerek adını yarı finale yazdırdı.