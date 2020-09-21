Arıza'nın Halide'si beyaz bikiniyle veda etti Ayça Ayşin Turan salladı!
Show'un yeni dizisi Arıza ilk bölümü ile sosyal medyanın gündemi oldu reyting listelerini alt üst etti. Başrollerinde iddialı isimlerin olduğu dizinin Halide'si Ayça Ayşin Turan ise instagram pozları ile gündem oldu. Beyaz bikinisi ile yaza veda eden oyuncuya yorum yağdı.
Show TV'nin son bombası Arıza dizisi, daha ilk bölümden adını pazar akşamlarına yazdırdı. Dün akşam 2. bölümü ile ekrana gelen dizi, sosyal medyanın da konusu olan Arıza gecenin en çok izlenen dizisi oldu ve reyting raporu ile kanalın yüzünü güldürdü.
Başrollerini genç isimler Tolga Sarıtaş ile Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı dizi Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan taksici Ali Rıza (Tolga Sarıtaş) ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide'nin (Ayça Ayşin Turan) yollarının keşişmesini anlatıyor.
Pazar akşamları rakiplerini alt üst eden dizinin oyuncuları ise sosyal medyanın dilinde. Özellikle ekrana yansıyam duru güzelliği ve oyunculuğu ile dikkat çeken isim Ayça Ayşin Turan). Dizide Halide karakterine hayat veren oyuncu instagram hesabından 3.1 milyon kişi tarafından takip ediliyor.
Duru güzelliği ile ekranların sevilen isimlerinden biri olan Ayça Ayşin Turan sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden birisi. Her pozuna binlerce yorum ve beğeni gelen oyuncunun bir paylaşımı ise takipçilerinden tam not aldı.