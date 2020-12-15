Arıza ve Kefaret ATV'nin dizisini reyting kurbanı etti! Final kararı alındı
Pazar akşamları ekrana gelen Arıza ve Kefaret dizisi ATV'nin sevilen dizisini reyting kurbanı etti.
Show TV'de ilk bölümü 13 Eylül'de ekrana gelen Arıza dinamik hikayesi ve güçlü kadrosuyla sezonun iddialı dizileri arasında yerini almayı başardı. Arıza reyting tablosunda zirveye ortak olma yolunda emin adımlarla ilerlemesini sürdürüyor.
Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur'un yer aldığı Kefaret ilk 4 bölümüyle seyirciyi ekrana kilitlemeyi başardı.
Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanan dizi sürükleyici hikayesiyle pazar akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi.
Pazar akşamları reyting savaşında birbirinden iddiaları yapımların yer alması ATV'nin dizisi için kötü sonu getirdi.