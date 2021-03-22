Arıza Kefaret Survivor Menajerimi Ara ve Hercai'ye fark attı! Zirve bakın kimin
21 Mart 2021'in reyting sonuçları Survivor, Kefaret, Hercai, Arıza ve Menajerimi Ara'yı hüsrana uğrattı.
3 sezondur ATV'de ekrana gelen Hercai, kısa sürede dünyada da büyük ses getirmişti. Bu yılki sezonunda Hercai istenilen reyting başarısını bir türlü sağlayamadı. Güçlü rakipleri karşısında Hercai bu hafta ilk 10'a girmeyi başaramadı.
Survivor'un dün akşamki bölümünde dokunulmazlık mücadelesinin yaşandı. Seyircinin ekrana kilitlendiği bölüm reytinglerde zirveyi rakibine kaptırdı.
Burak ve Balaban ise Ali Rıza’nın her daim kendilerinden önce hareket etmesini içlerindeki casusa bağladığı Arıza'nın son bölümü reytinglerde dibe çakıldı. Geçtiğimiz haftalarda yükselişe geçen dizi güçlü rakipleri karşısında reytinglerde dibi boyladı.
Serkan’ın EGO’ya ortak yaptığı Ceyda, ajansa bomba gibi düştüğü Menajerimi Ara'nın son bölümü reytinglerde yine ilk 10'a girmeyi başaramadı. Kanal yönetimi düşük reytingler sonrası sevilen dizinin fişini çekme kararı aldı.