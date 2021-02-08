Arıza Hercai Kefaret ve Survivor'a büyük şok! İlk sıradaki program herkesi şaşkına çevirdi

Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler yeni sezonda düşük reytingleri ile sık sık medyada gündem olurken eleme adayının belirlendiği dün akşam büyük bir yükseliş sergiledi. Zirveye ortak olmaya yaklaşan Survivor'u geçen program ise herkesi şaşırttı.



İşte reytingler...