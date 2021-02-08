Arıza Hercai Kefaret ve Survivor'a büyük şok! İlk sıradaki program herkesi şaşkına çevirdi
7 Şubat pazar gününün reyting sonuçları Kefaret, Hercai ve Arıza dizilerini hüsrana uğrattı. Survivor'u bile geçip zirveye yerleşen program herkesi şaşırttı.
3 sezondur ATV'de ekrana gelen Hercai, kısa sürede dünyada da büyük ses getirmişti. Bu yılki sezonunda Hercai istenilen reyting başarısını bir türlü sağlayamadı. Güçlü rakipleri karşısında sevilen dizi oldukça zorlanıyor.
Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanan Kefaret, güçlü kadrosu ve sürükleyici hikayesine rağmen seyirciyi ekrana kilitlemeyi başaramıyor. Kefaret haftalardır belirgin bir yükseliş sergileyemedi.
İlk bölümü 13 Eylül'de ekrana gelen Arıza, üçüncü ayınsda senarist değişikliğine gitmişti. Yapılan senarist değişikliği de Arıza'ya pek fayda göstermedi. Dizi reyting tablosunda aynı sıraya haftalardır demir atmış durumda yer alıyor.
Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler yeni sezonda düşük reytingleri ile sık sık medyada gündem olurken eleme adayının belirlendiği dün akşam büyük bir yükseliş sergiledi. Zirveye ortak olmaya yaklaşan Survivor'u geçen program ise herkesi şaşırttı.
İşte reytingler...