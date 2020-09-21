Arıza dizisinin Halide'si beyaz bikinisiyle veda etti Ayça Ayşin Turan salladı!

Show TV'nin son bombası Arıza dizisi, daha ilk bölümden adını pazar akşamlarına yazdırdı. Dün akşam 2. bölümü ile ekrana gelen dizi, sosyal medyanın da konusu olan Arıza gecenin en çok izlenen dizisi oldu ve reyting raporu ile kanalın yüzünü güldürdü.