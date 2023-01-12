Arif Verimli'den Müge Anlı'ya şok suçlamalar! Programda anlatılanlar gerçek değil
Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri olmayı başaran Müge Anlı İle Tatlı Sert'te 14 yıl boyunca yorumculuk yapan ünlü psikiyatrist Arif Verimli'nin geçtiğimiz aylarda "Programı bıraktığım gün 21 tansiyonla üzerimdeki mikrofonları söküp attım, bıraktım, gittim" sözleri olay olmuştu. Bu kez Katarsis'te Gökhan Çınar'ın konuğu olan Verimli, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile ilgili yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir zamanlar yorumculuk yapan ünlü psikiyatrist Arif Verimli'den geçtiğimiz aylarda bomba bir itiraf gelmişti. Verimli'nin programdan ayrılmasının ardından birçok iddia ortaya atılırken twitter'dan bir takipçisinin, "Hocam konuyla alakası hiç yok biliyorum ama sizi oyuna getirerek programdan ayrılmanıza sebep olan adli tıpçı Şevki'yi asla affetmeyeceğim" yorumuna ünlü ismin verdiği cevap adeta olay olmuştu.
Müge Anlı İle Tatlı Sert'te geçtiğimiz yıllarda yer alan yorumculardan ünlü psikiyatrist Arif Verimli, olaylı bir şekilde programa veda etmişti.
Programın en önemli aktörlerden biri olmayı başran ve olaylara, konulara yaptığı yorumlarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Arif Verimli uzun bir aranın ardından suskunluğunu bozmuş ve çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
ŞEVKİ SÖZEN İLE GERİLİM SONRASI PROGRAMI BIRAKTI
Programda Şevki Sözen ile yaşadığı gerilim sonrası daha fazla devam etmeme kararı alan Arif Verimli programa veda etmişti. Ancak Verimli, sosyal medya hesabından ara ara açıklamalarda bulunmayı da ihmal etmiyordu. Hatta Müge Anlı ile Tatlı Sert'in Şevki Hoca'sını hiç affetmeyeceğini söyleyen Arif Verimli ayrıldığı güne dair bomba bir itirafta bulunmuştu.