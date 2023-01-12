Arif Verimli'den Müge Anlı'ya şok suçlamalar! Programda anlatılanlar gerçek değil

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir zamanlar yorumculuk yapan ünlü psikiyatrist Arif Verimli'den geçtiğimiz aylarda bomba bir itiraf gelmişti. Verimli'nin programdan ayrılmasının ardından birçok iddia ortaya atılırken twitter'dan bir takipçisinin, "Hocam konuyla alakası hiç yok biliyorum ama sizi oyuna getirerek programdan ayrılmanıza sebep olan adli tıpçı Şevki'yi asla affetmeyeceğim" yorumuna ünlü ismin verdiği cevap adeta olay olmuştu.