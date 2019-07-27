Arı sütü kanser hastaları ve bebek bekleyen çiftlere umut oldu

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Organik Tarım Bölümü öğretim Görevlisi ve Apiterapi Araştırma Geliştirme ve Uygulama Derneği Başkanı İbrahim Yavuz, arı sütünün arılarda olduğu gibi insanlarda da doğurganlığa etki ettiğini söyledi. Arı ürünlerinin insan sağlığı için kullanılan ürünlerin başında geldiğini belirten Yavuz, AÜ kampüsü içerisindeki Antalya Teknokent'te AR-GE çalışmaları ve üretim yaptıklarını söyledi. 45 yıldır arılarla iç içe olan bir aileden geldiğini belirten İbrahim Yavuz, "Arı ürünleriyle tedavi (Apiterapi) tıp tedavisine tamamlayıcı bir rol üstlenmektedir" dedi.