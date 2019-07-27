Arı sütü kanser hastaları ve bebek bekleyen çiftlere umut oldu
KRALİÇE arının 5-7 yıl yaşamasının ve günde 2 bin 500 yumurta üretmesinin kaynağı arı sütü, kanser hastaları ve bebek bekleyen çiftlerin umudu oldu.
Özel gıdalar arasında gösterilen ve faydaları saymakla bitmeyen bal ve diğer arı ürünlerine ilgi, son yıllarda büyük artış gösterdi. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği verilerine göre son 5 yılda kişi başına düşen bal tüketim oranı yüzde 5 arttı. Doğal besin, antibiyotik etkilerinin yanı sıra tıpta tamamlayıcı tedavilerde de kullanılan arı ürünleri, kanserli hastalardan bebek bekleyen çiftlere umut oluyor.
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Organik Tarım Bölümü öğretim Görevlisi ve Apiterapi Araştırma Geliştirme ve Uygulama Derneği Başkanı İbrahim Yavuz, arı sütünün arılarda olduğu gibi insanlarda da doğurganlığa etki ettiğini söyledi. Arı ürünlerinin insan sağlığı için kullanılan ürünlerin başında geldiğini belirten Yavuz, AÜ kampüsü içerisindeki Antalya Teknokent'te AR-GE çalışmaları ve üretim yaptıklarını söyledi. 45 yıldır arılarla iç içe olan bir aileden geldiğini belirten İbrahim Yavuz, "Arı ürünleriyle tedavi (Apiterapi) tıp tedavisine tamamlayıcı bir rol üstlenmektedir" dedi.
İnsan sağlığına oldukça faydalı: Arılardan bal, propolis, arı sütü, arı zehri, polen ürünlerini elde ettiklerini ifade eden Yavuz, ön koruyucu niteliği taşıyan propolisi arıların kendilerini korumak için ürettiğini, propolisin insan sağlığına da oldukça faydalı olduğunun keşfedildiğini aktardı. Propolisin anti bakteriyel etkisinden dolayı çocuklarda ve yetişkinlerde doğal antibiyotik olarak kullanıldığını da kaydeden İbrahim Yavuz, "Geleneksel ve tamamlayıcı tıpta kanser tedavisinde yardımcı olarak kullanılıyor" dedi.
Arı sütü besleyici gıda: Genç işçi arıların yutak altı bezinden salgıladığı besin değeri yüksek arı sütünün besleyici bir gıda olduğuna dikkati çeken Yavuz, ana arının ömrü boyunca genç ve doğurgan kalabilmesi için arı sütünü kullandığını anlattı.