AREDA'dan son İstanbul anketi! İnanılmaz sonuçlar var

31 Mayıs-2 Haziran arasında 9 bin 317 katılımcı ile yapılan ankette hangi adayın tercih edileceği, Ramazan Bayramı tatili sonrası İstanbul'a dönülüp dönülmeyeceği, Binali Yıldırım bir yemin metni açıklarsa oy verilip verilmeyeceği, S-400 alımı ve ABD ile kriz gibi konularda sorular yöneltildi.