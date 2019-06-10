AREDA'dan son İstanbul anketi! İnanılmaz sonuçlar var
AREDA'nın yaptığı 23 Haziran İstanbul seçimine yönelik olarak yeni araştırmanın sonuçları açıklandı. Geniş katılımlı olarak gerçekleştirilen son ankette sürpriz sonuçlar bulunuyor.
31 Mayıs-2 Haziran arasında 9 bin 317 katılımcı ile yapılan ankette hangi adayın tercih edileceği, Ramazan Bayramı tatili sonrası İstanbul'a dönülüp dönülmeyeceği, Binali Yıldırım bir yemin metni açıklarsa oy verilip verilmeyeceği, S-400 alımı ve ABD ile kriz gibi konularda sorular yöneltildi.
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Anketin sonucuna göre, İstanbul seçiminde CHP Adayı Ekrem İmamoğlu yarışı önde götürüyor. Araştırmadan bazı başlıklar şöyle:
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23 Haziran'da hangi adaya oy vereceksiniz?
31 Mart'ta Binali Yıldırım'a oy verenlerin yüzde 3,8'i, Ekrem İmamoğlu'na oy verenlerin yüzde 1,1 tercihini değiştireceğini ifade etti.
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Ramazan bayramında İstanbul dışına gidecek misiniz?
Katılımcıların yüzde 23.5'i evet cevabı verirken yüzde 76.5'i hayır cevabını verdi.
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