Areda Survey'den bomba anket: Yüzde 73,3 Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor

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Araştırma şirketi Areda Survey'in 'Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi' ve ABD'deki protestolarla ilgili yaptığı ankette çok konuşulacak sonuçlar ortaya çıktı. Anket sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 73,3 Ayasofya'nın ibadete açılmasını desteklerken yüzde 22,4'u bu fikre karşı çıkıyor.

İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümünde Ayasofya'da Fetih Suresi okunması sonrası gündeme oturan ve tartışmalara neden olan 'Ayasofya'nın ibadete açılması' konusu vatandaşlara soruldu ve 4 kişiden 3'ü 'açılmalı' yanıtını verdi.

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Güncel siyasi konularda Türkiye gündemi

Areda Survey, 2-5 Haziran 2020 tarihlerinde "Güncel Siyasi Konularda Türkiye Gündemi Araştırması" başlıklı dikkat çeken bir araştırmaya imza attı.

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Çalışma kapsamında 2 bin 414 kişiyle yapılan saha çalışmasıyla Türkiye gündemine dair çeşitli sorular yöneltildi. Verilen yanıtlar gündemin üst sıralarında olan konulara ilişkin vatandaşların yaklaşımına dair önemli detaylar veriyor.

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Fetih Suresi okunması

İstanbul'un fethinin 567. kutlamaları kapsamında Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını nasıl değerlendirdikleriyle ilgili soruya katılımcıların yüzde 69'u olumlu yanıt verdi.

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