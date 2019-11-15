Areda Survey'den bomba anket! ABD FETÖ elebaşını ne yapacak?
Araştırma şirketi Areda Survey Türkiye ile ABD ilişkilerini ele alan araştırmasında FETÖ elebaşının iade edilip edilmeyeceğini sordu. Araştırmada edilemeyeceği yönünde örüşler ağır bastı.
Araştırma şirketi Areda Survey Türkiye ile Amerika ilişkilerini ele alan bir araştırma gerçekleştirdi. 4 bin 36 kişi ile 5-11 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılan çalışmada ABD ziyaretleri, ABD ile terör örgütleri ilişkisi ve ABD iç siyasetinde Türkiye tutumu konuları ele alındı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında merakla beklenen görüşme Washington'da gerçekleştirildi. Bu görüşmenin Türk-Amerikan ilişkilerini nasıl etkileyeceği sorulan katılımcıların yüzde 70’i değişen bir şeyin olmayacağını dile getirdi. Yüzde 20 ise ilişkilerin olumlu etkileneceğini söyledi.
Trump’a güven yok
İki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesi konusunda ABD Başkanı Trump’a güvenilmediği anket sonuçlarında yer aldı. Katılımcıların yüzde 84,4’ü ‘güvenilmemeli’ cevabını verirken, ‘güvenilmeli’ diyenler yüzde 6, kararsız kalanların oranı da yüzde 8,5 oldu.
“ABD Gülen’in iadesi konusunda Türkiye’den taviz bekliyor”
ABD’nin FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in Türkiye’ye yakın zamanda iade etmesi konusunda düşünceleri sorulan katılımcıların yüzde 15’i, Gülen’in ABD’nin Türkiye’nin duruşundan taviz vermesi durumunda iade edileceğini söyledi.