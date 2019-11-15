Areda Survey'den bomba anket! ABD FETÖ elebaşını ne yapacak?

Araştırma şirketi Areda Survey Türkiye ile Amerika ilişkilerini ele alan bir araştırma gerçekleştirdi. 4 bin 36 kişi ile 5-11 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılan çalışmada ABD ziyaretleri, ABD ile terör örgütleri ilişkisi ve ABD iç siyasetinde Türkiye tutumu konuları ele alındı.