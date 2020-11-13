BIST 1.287
DOLAR 7,66
EURO 9,04
ALTIN 463,82
HABER /  YEREL

Ardahan Üniversitesi'nde öğrencilere taciz skandalı! YÖK harekete geçti

İhlas Haber Ajansı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) Ardahan Üniversitesi'de (ARÜ) bazı kız öğrencilere cinsel taciz girişiminde bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma açılan öğretim görevlisini görevinden uzaklaştırdı.

Abone ol

YÖK, Ardahan Üniversitesi Çıldır Meslek Yüksekokulundaki bazı kız öğrencilerine cinsel taciz girişimi iddiasıyla A.B. hakkında inceleme ve soruşturma başlattı. YÖK disiplin kurulunca suçlu bulunan A.B., "kamu görevinden çıkarma" kararıyla görevinden uzaklaştırıldı. A.B., Ardahan Üniversitesi'nde lisansının yanı sıra, yüksek lisansını da tamamlayarak aynı üniversitede göreve başlamıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz: Temastan hemen sonra aldığınız testler negatif çıkabiliyor
Uzman isimden Marmara için korkutan 'katil fay' uyarısı tsunami etkisi de gösterecek
Fahrettin Koca'dan müjde: Büyük ilerlemeler var yakın zamanda hayatımızdan çıkacak
Antalya'da zehir tacirleri pes dedirtti! İlk kez böyle bir yöntem denendi
İstanbul Valiliği Küçükçekmece'deki park rezaleti nedeniyle 2 kişiyi görevden aldı
Dolar ve euro yokuş aşağı! Döviz kademeli şekilde düşerken piyasalar rahatlıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye ABD'de Türk lokantasına saldıran şüphelinin yakalanmasından memnun
CHP'den her ay bin kişi istifa ediyor iddiası doğrulandı ekim ayında 1035 kişi istifa etti
İtalyan teknoloji milyoneri cinsel istismar suçuyla gözaltına alındı
Elon Musk’tan kafa karıştıran Covid-19 açıklaması: Dört test yaptırdım ikisi pozitif ikisi negatif çıktı
Enerji Bakanı Fatih Dönmez: Selçuklu-1 kuyusundan ümit verici sonuçlar aldık
Mucize Doktor 38. bölüm fragmanı
Yorumlar