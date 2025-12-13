BIST 11.311
Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşıma kar engeli

Ardahan-Şavşat kara yolu, kar ve yoğun tipi nedeniyle araç geçişine kapatıldı.

Kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar ve yoğun tipi, Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda görüş mesafesini düşürdü.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kara yolunun Sahara mevkisi tüm araçların geçişine kapatıldı.

Bölgede karla mücadele çalışması yapılabilmesi için tipinin dinmesi bekleniyor.

Öte yandan, Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunun Ilgar mevkisi de tır geçişine kapatıldı.

Kent genelinde etkili olan kar nedeniyle ekipler sürücüleri uyararak tedbirli olmalarını istedi.

