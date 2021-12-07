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Ardahan eksi 15 dereceyle buz kesti! Örümcek ağı bile dondu

Demirören Haber Ajansı
Ardahan eksi 15 dereceyle buz kesti! Örümcek ağı bile dondu

ARDAHAN’da, dün en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 15,8 derece olarak ölçüldü. Kura Nehri donarken, örümcek ağının da buz tuttuğu görüldü.

Ardahan eksi 15 dereceyle buz kesti! Örümcek ağı bile dondu

Dondurucu soğuğun etkili olduğu kentte dün en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 15,8 derece ölçüldü. Cadde ve sokaklarda buzlanma meydana gelirken, ağaçlarda ve araçların üzerinde kırağı oluştu.

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Ardahan eksi 15 dereceyle buz kesti! Örümcek ağı bile dondu

Kentin simgesi Kura Nehri donarken, örümcek ağının da buz tutması dikkat çekti. 

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Ardahan eksi 15 dereceyle buz kesti! Örümcek ağı bile dondu

Ardahan Belediyesi'ne bağlı kar temizleme ekipleri ise kentte aralıksız süren çalışma başlattı. 

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Ardahan eksi 15 dereceyle buz kesti! Örümcek ağı bile dondu
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