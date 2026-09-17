Arda Türkmen hayatının şokunu yaşadı! Tabağından çıkana rağmenhesabı ödettiler

Fransa'da oldukça popüler olan ve Michelin yıldızı taşıyan bir restoranı deneyimlemek isteyen Arda Türkmen, masasına gelen tabaktaki nahoş sürprizle sarsıldı.

YEMEKTEN CANLI SOLUCAN ÇIKTI

Yemeğini yemeye hazırlandığı sırada tabağında canlı bir solucanın gezindiğini fark eden ünlü şef, bu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Türkmen, yayınladığı videonun altına takipçilerinin fikrini almak amacıyla ironik bir soru yöneltti. Bu durumun her mekanda karşılaşılabilecek sıradan bir olay mı, "proteindir" denilerek geçiştirilecek bir teferruat mı, bu seviyedeki lokantalarda bile yaşanan fahiş bir hata mı, yoksa tam anlamıyla bir skandal mı olduğunu sorarak tartışmayı başlattı.