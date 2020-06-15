Arda Türkmen 15 yaş küçük sevgilisi Melodi Erbirliler ile ilk kez görüntülendi

Bu kez ise Arda Türkmen ve Melodi Erbirliler ilk kez yan yana görüntülendi. İkili, Arnavutköy sahilinde kahvaltı yaparken görüntülendi. Aşklarını gizli tutmayı tercih eden çift, görüntülendiklerinin farkına varınca şaşkına döndü.