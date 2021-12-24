Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan yurt dışından tuvalet kağıdı getirtti fiyatına bakın
Futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan yurt dışından siyah tuvalet kağıdı getirtince gündem oldu. TV8'deki programa bağlanan Aslıhan Turan, sosyal evindeki 'siyah tuvalet kağıdı' ile ilgili açıklama yaptı. Siyah tuvalet kağıdının fiyatı ise dudak uçuklattı....
TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonlşa canlı bağlantı yaparak katılan, ünlü futbolcu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan, sosyal medyada hakkında çıkan ve dile düşen 'siyah tuvalet kağıdı' konusuna açıklık getirdi. Sosyal medya influencer'ı arkadaşı Ala Tokel'in evine geldiği bir günde çekip paylaştığı 'siyah tuvalet kağıdı' ile sosyal medyada 'görgüsüzlükle' itham edilen Aslıhan Doğan Turan'ın yurtdışından getirttiğini söylediği tuvalet kağıdının fiyatı ise duyanı şoke eden cinsten... İşte detaylar...
Instagram profilindeki fotoğraflarının neredeyse yüzde 90'ı siyah beyaz olan, ev dekorasyonunda siyah başta olmak üzere koyu tonları tercih eden, kişisel giyim stilinde de hep siyahlara bürünen Aslıhan Doğan Turan'ın tuvalet kağıdı da 'siyah' çıktı!
Aslıhan Doğan Turan'ın siyah tuvalet kağıdı kullandığına dair detayı, evine davet ettiği Influencer arkadaşı Ala Tokel ortaya çıkardı.
Ala Tokel siyah tuvalet kağıdını paylaştı, sosyal medyada 'görgüsüz' diye tepki yağdı!
Tokel, Turan'ın evinde tuvaleti kullanmak için girdiği esnada siyah tuvalet kağıdının fotoğrafını çekerek "Çok sormuştunuz, evet Aslıhan Doğan Turan'ın tuvalet kağıdı da siyah" sözleriyle yaptığı paylaşımında, ünlü ismin siyaha olan tutkusunu vurgulamaya çalışırken, sosyal medyada en hafifi 'görgüsüzlük' olarak tabir edilen bir fırtına koptu!