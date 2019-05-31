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Arda Turan'a piyango vurdu! Dünya devi onu istiyor

Arda Turan'a piyango vurdu! Dünya devi onu istiyor

Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Arda Turan'ın yeni rotası belli oldu.

Barcelona'nın yeni sezon planlarında yer almayan Arda Turan satış listesine konulmuştu. Bu satıştan bonservis geliri de beklemeyen Katalan ekibi, Arda Turan'ı bonservissiz göndermeye razı.

Medipol Başakşehir ile şimdiye kadar, 27 maça çıkan Arda Turan, bu maçlar 2 gol atarken 4 de asist üretti. Performansı bekleneni karşılamayan Arda için turuncu mavililer de yıllık 4 milyon euro alan oyuncuyu yeni sezonda istemiyor. Başakşehir'in 1 sezon daha kiralama hakkı da var ama bu söz konusu değil.

İstenmeyen adam ilan edildi
Takvim'in haberine göre; Son 1,5 sezonu Başakşehir'de kiralık geçiren, Arda için İstanbul ekibi oyuncuyu yeniden kiralamama kararı aldı. Tüm bunlar yaşanırken transferde flaş bir gelişme yaşandı ve Arda Turan'a adeta piyango vurdu.

Inter, Arda'ya talip oldu
Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray ile de ismi geçen Arda'ya dünya devinin talip olduğu öğrenildi. O ekip Inter! Eğer İtalyan ekibi Barcelona ile anlaşırsa, Arda yeniden eski günleri dönmek için Inter'in teklifine sıcak bakıyor.

Piyasa değeri düştü
Arda'nın 2016 Şubat ayında 35 milyon euro olan piyasa değeri 1,5 milyon euroya düştü.

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