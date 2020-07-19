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Arda Turan'a neden kapı açılmıyor!..

Fatih Terim ısrarla isterken Başkan Cengiz'in ısrarla hayır demeye devam edeceğini düşünmüyorumAma Cengiz Fatih Terim'e güvenmiyorsa o başka!.. Yoksa "Arda kime ihanet etti ki " sorusu sorulur.

Osman DİYADİNo.diyadin@hotmail.com

John Colbins der ki;
 
“Hayatımızda işlediğimiz hataların çoğu, düşünmemiz gereken yerde hissetmekten, hissetmemiz gereken yerde düşünmekten ileri gelmektedir.“
 
Bu sözü neden gündeme getirdim diyecek olursanız bakıyorum hata yapan insanlara karşı bazen çok acımasız ve önyargılı oluyoruz…
 
İşte Arda Turan gerçeğini yaşarken bu söz tam zamanı..
 
Hatalar yaptı…
 
Yanlışları oldu…

Haklı olarak eleştirildi...

Çünkü kendine ihanet etti...
 
Nedeni için John Colbins’in sözünü alın ona yapıştırın…
 
Arda düşünmesi gerekirken hisleri ile hareket etti hissetmesi gerekirken düşünerek  yanlışlar yaptı..
 
Ve bunun  bedelini  ağır ödemedi mi?

Hayal kırıklığı yarattı...

İnanıyorum uykusuz geceler geçirdi ve geçiriyor...

Bazı insanlar dışa vurmaz içinde yaşar!..

O bunu yaşıyordur...

Kolay değil zirveden düşmek!..

Peki tükendi mi Arda!..
 
Bir  şansı daha kesinlikle hak ediyor... 

O şans ta çok sevdiği Galatasaray’a her türlü fedakarlığı yaparak dönmek istediğini istemesi ile  verilmeli...

Yoksa "Hain mi ki?"  hala kapılar açılmıyor sorusu sorulur...

Yapmayın Allah aşkına...

Kendi evladınızı koyun yerine...

Kim hatalar yapmadı ki!..

Şöhretin ağır bedelini ödeyip kendine gelmedi ki...

Bakın dünya futboluna...

Nerelerden hayata dönmüş yıldızlar!..

Arda Turan kuşkusuz savunması zor hatalar yaptı...

Ama onun bedelini ödemedi mi?

Gelelim bazı gerçeklere...
 
Kulübüne 13 milyon kazandırmış...

Gitmiş Atletico Madrid gibi takımda  130 maçta forma giyinmiş...

15 gol atmış, onlarca asist yapmış...

La Liga'da haftanın yıldızı olmuş...
 
Kendini kanıtlamış...
 
Ardından Barcelona gibi dünya devi  onu transfer  edince birilerine büyük şaşkınlık yaşatmış..
 
“Oynayamaz “ derlerken dünya yıldızları ile aynı formayı paylaşıp goller 40 maçta 8 gol atmış.
 
Kim hayal ediyordu bunları…
 
Messilerle, Neymarlarla, Xavi’lerle, İnieasta’larla, Puyollarla aynı 11’de forma giyinmiş..
 
En büyük şansızlığı  Barcelona’da Teknik adam değişikliği olmuş ona güvenen Luis Enrique gidince bir anda işler sarpa sarmış…
 
Sonra  hataları nedeni ile bedeller ödemiş…

Bunlar 20 sene önce yapılmamış...

Daha dün gibi..

Ve bugün yaşı 33…
 
En olgun dönemi…
 
Deriz ya "Altın  çamura düşse de altındır.Değerinden hiç bir şey kaybetmez " diye..

Arda'ya öyle bakıyorum...

Bugün kendini yetiştiren kulübüne  bonservisi  elinde tek kuruş ödenmeden şartsız olarak dönmek isteyen  Arda Turan’a  o kapı açılmalıdır…
 
Arda için “Faydalı olamaz “diyenler eğer bu işi  Fatih Terim’den daha iyi  biliyorsalar Arda’nın neler vereceği yönünde kalitesini Fatih Terim’den daha iyi analiz ediyorsalar çıksın söylesinler eyvallah!..
 
Bakın bugün  futbol piyasasına çıkın…

Avrupa’dan Arda Turan kalitesinde, tecrübesinde, yeteneğinde ve yaşında bir futbolcuyu transfer etmeye kalkın ödeyeceğiniz para 10 milyon euro’dan aşağı olmaz…
 
Buyurun…
 
Ve Türkiye’ye bugüne kadar  “İyi futbolcuydu” diye içi boş  35’e dayanmış futbolcular gelip hayal kırıklığı yaratırken ses çıkarmayanların hala Arda Turan’ın Galatasaray’a gelişine karşı olmalarındaki amaç üzüm yemek değil bağcıyı dövmekten başka ne olabilir ki!
 
Arda Turan’a gönül koyması gereken bir  isim varsa ki o isim Fatih Terim olmasına rağmen o gönlünü açmışken  Fatih Terim'e güvenen, inanan başkan da o kapıyı açmalı...

Hocanızı ve böyle bir değeri zorda bırakmanın anlamı var mı?

Ama Fatih Terim'e güvenmiyorsanız o başka mesele olur!..

Eğer Arda'nın Galatasaray'a gelmesine engel olacak bir ihaneti varsa o zaman çıkıp söyleyeceksiniz...

Günahtır!..

Bakın insanlar için hatalar yaşamın bir parçasıdır, önemli olan onlara nasıl cevap vereceğimizdir.  
 
O nedenle Arda Turan’ın  Galatasaray’a dönmesi halinde hatalarına vereceği cevap  ona kapıyı açanlarını mutlu edecektir…
 
Hatalarından ders almış   Arda Turan’ın bence en olgun  futbolculuk döneminde kendine güvenenleri  mahcup etmeyeceğine, takımına ve kulübüne büyük bir katkı sağlayacağına  inanıyorum…

İddia ediyorum dünya kadar para kazanan Belhanda'ların  takıma yaptığı katkının çok ama çok daha fazlasını Arda Turan yapar...

En azından başarısızlığı dert edinir!..
 
Fatih Terim  devre arasında olduğu gibi şimdide  Arda’yı istiyorsa ki
ısrarla istiyor  Başkan Cengiz'in ısrarla hayır demeye devam edeceğini düşünmüyorum…

Her  zaman Fatih Terim’in Teknik adamlığı kadar insanlığına, motivasyonuna inanan ve güvenen bir insanım.

Bakın Emre  Belözoğlu bugün Fenerbahçe için  neyse Arda Turan  Galatasaray için neden o olmasın…
 
Dikkat edilsin Arda’nın Galatasaray’a dönmesini istemeyenlerin  çoğunluğunun Galatasaray ile hiçbir gönül bağı yok.

Ve bunun Fatih Terim ile Başkan arasında köprülerin atılmasına vesile olmasını devre arasından bu yana bekliyorlar!..

Arda daha 33 yaşında...

Artık bir baba olarakta çok daha olgun...

Eğer  Başkan Cengiz transfere onay  verirse  Arda Fatih Terim ile futbol yaşantısının finali muhteşem yapacaktır…

Çünkü o kalite, o tecrübe, o yetenek hala  onda var…

Başkan Cengiz  “Baba” şefkati ile Arda’yı bağrına basacaktır..

İddia ediyorum Galatasaray'ın en büyük transferi Arda olacaktır..

Ve Başkan Cengiz'i mahçup etmeyecektir...

Sayın Başkan güzel bir Çin ata sözü vardır...

Denir ki,

"Dünyada kusursuz iki insan vardır. Biri ölmüştür, biri de doğmamıştır."


 

Arda Turan
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