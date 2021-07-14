Arda Turan ve Aslıhan Turan'ın saray yavrusu evinde Fatih Terim detayı
Futbolcu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan YouTube sayfasında evini tanıttı. Sosyal medyada Aslıhan ve Arda Turan'ın lüks evi hakkında 'Saray yavrusu' yorumu yapıldı. Turan çiftinin evinde İmparator lakaplı Fatih Terim'in Arda Turan'a hediye ettiği bir detay en çok göze çarpan dekorlardan biri...
Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Arda Turan ve Aslıhan Turan’ın muhteşem evi görücüye çıktı. Aslıhan Doğan Turan evinin kapılarını açtı. YouTube sayfasında evini tanıtan Turan, ‘Evin yaşandıkça güzelleştiğine inanıyorum’ dedi. Turan çiftinin evindeki lüks dekorasyon anlayışının hakim olduğu görülürken, Fatih Terim tarafından Arda Turan'a hediye edilen bir formanın tablo olarak asılması detayı videonun en dikkat çeken anlarından biri oldu.
Her detayıyla tek tek ilgilendiğini söyleyen Turan, çocuklar için özel alanlar yarattığını belirti.
"Eve biraz cool’luk kazandırmak..."
Önce evinin salonunu tanıtan Turan, ‘Bu ev renksiz bir ev değil, koyu renklere sahip bir ev. Evin büyük bölümü ahşapla kaplı bunu tercih etme sebebimiz, eve biraz cool’luk kazandırmak. Birazcık da farklı şeyleri seviyorum." dedi.
"Yalın ve sade ama net bir ev burası"
Turan "Gittiğim, izlediğim evlerde hep aynı şeyleri görüyorum. Biz de bu şekilde yapmaya karar verdik. Yalın ve sade ama net bir ev burası’ ifadelerini kullandı.