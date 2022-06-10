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Arda Turan tatil sezonunu ailesiyle Marmaris'te açtı'

Arda Turan tatil sezonunu ailesiyle Marmaris'te açtı'

Türk milli futbolunun önemli isimlerinden olan, en son Galatasaray takımında forma giyen Arda Turan tatil sezonunu ailesiyle Marmaris'te açtı! Futbolu bırakacağı ile gündemde olan Turan, lüks teknesinde ailesiyle tatilin tadını çıkarttı!

Arda Turan tatil sezonunu ailesiyle Marmaris'te açtı'

Türk milli futbolunun önemli isimlerinden olan, en son Galatasaray takımında forma giyen Arda Turan tatil sezonunu ailesiyle Marmaris'te açtı! Futbolu bırakacağı ile gündemde olan Turan, lüks teknesinde ailesiyle tatilin tadını çıkarttı!

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Arda Turan tatil sezonunu ailesiyle Marmaris'te açtı'

Tatil sezonunu ailesiyle Marmaris'te açtı!

Futbolcu Arda Turan eşi Aslıhan Doğan Turan ve çocuklarıyla birlikte yaz sezonunu açtı. Turan ailesi Marmaris’te güzel havanın tadını çıkardı.

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Arda Turan tatil sezonunu ailesiyle Marmaris'te açtı'

Futbolu bırakacağı konuşuluyor..

Bir süredir futbolu bırakacağı konuşulan Arda Turan, sezon yorgunluğunu atmak için ailesiyle birlikte tatile çıktı.

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Arda Turan tatil sezonunu ailesiyle Marmaris'te açtı'

Teknesi 3 Milyon Euro değerinde..

Habertürk'ün haberine göre, eşi Aslıhan Doğan Turan ve oğulları Hamza Arda ile Asil Aslan'la 3 milyon Euro değerindeki teknesinde tatil yapan Turan, önceki gün Marmaris'te görüntülendi.

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