Arda Turan röportajı olay oldu! Ukraynalı muhabir konuştu, gelen mesajları açıkladı

Türk taraftarlardan gelen mesajları açıkladı

Bondar, "Türkiye’de bu kadar popüler olduğumu bilmiyordum. Çok fazla meslektaşım bunu bana söyledi. Instagramdan çok fazla mesaj alıyorum. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarı yazıyor. Hepsi bana Beşiktaş’a gel, Türkiye’ye gel, Galatasaray’a gel diyor ama ben Shakhtar’ı gerçekten çok seviyorum." dedi.