Arda Turan röportajı olay oldu! Ukraynalı muhabir konuştu, gelen mesajları açıkladı
Shakhtar Donetsk Medya Direktörü Daria Bondar'ın Arda Turan ile yaptığı iki röportaj Türkiye'de gündem oldu. Turan iki röportajda da Bondar ile göz teması kurmaktan kaçındı. Ukraynalı muhabir Bondar'dan açıklamalar geldi.
Shakhtar Donetsk Medya Direktörü Daria Bondar, geçtiğimiz günlerde Arda Turan ile yaptığı röportajla Türkiye'de gündem olmuştu. Bondar Beşiktaş-Shakhtar maçında da büyük ilgi gördü.
Ukraynalı muhabir, karşılaşmanın sonunda Fanatik'e konuştu, Türk taraftarlardan sık sık mesajlar aldığını ifade ederken İstanbul ve Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi. Bondar teknik direktörleri Arda Turan'dan övgüyle bahsetti.
Türk taraftarlardan gelen mesajları açıkladı
Bondar, "Türkiye’de bu kadar popüler olduğumu bilmiyordum. Çok fazla meslektaşım bunu bana söyledi. Instagramdan çok fazla mesaj alıyorum. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarı yazıyor. Hepsi bana Beşiktaş’a gel, Türkiye’ye gel, Galatasaray’a gel diyor ama ben Shakhtar’ı gerçekten çok seviyorum." dedi.
"Beşiktaş taraftarı gerçekten çılgın"
Bondar, Türkiye Ligi’ni zaman zaman takip ettiğini ve Beşiktaş taraftarından etkilendiğini söyledi. Bondar, “Türkiye Ligi’ni bazen takip ediyorum bazen etmiyorum. Shakhtar’da çalışıyorum. Tüm zamanımı bu takım için harcıyorum. Burada atmosfer mükemmel. Beşiktaş taraftarı gerçekten çılgın. Pozitif şeyler söyleyebilirim. Gerçekten şok oldum ama pozitif bir şekilde.” diye konuştu.