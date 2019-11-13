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Arda Turan itiraf etmişti eşi Aslıhan Doğan Turan 5 haftalık hamile

Arda Turan ve Aslıhan Doğan çifti, ikinici kez anne - baba olmaya hazırlanıyor. Aslıhan Doğan'ın beş haftalık hamile olduğu öğrenildi.

2018 Yılının Mart ayında nikah masasına oturarak oldukça sade bir törenle dünyaevine giren Arda Turan ve Aslıhan Doğan, 2018 yılının Ekim ayında anne ve baba olmanın heyecanını yaşamış, oğulları Hamza'yı kucaklarına almıştı. 

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25 Ekim'de oğulları Hamza'nın 1. yaş günü kutlayan çift, ''Hamza’ya bir kardeş istiyoruz'' demişti. Açıklamanın üzerinden daha 1 hafta dahi geçmeden ünlü çiftten müjdeli haber geldi. 

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Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa adlı magazin programının haberine göre, Aslıhan Doğan Turan, 5 haftalık hamile. 

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Haberi alan Arda Turan mutluluktan havalara uçarken, çift nazar korkusuyla bu mutlu haberi aileleri dışında kimseyle paylaşmadı.

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