Arda Turan itiraf etmişti eşi Aslıhan Doğan Turan 5 haftalık hamile

2018 Yılının Mart ayında nikah masasına oturarak oldukça sade bir törenle dünyaevine giren Arda Turan ve Aslıhan Doğan, 2018 yılının Ekim ayında anne ve baba olmanın heyecanını yaşamış, oğulları Hamza'yı kucaklarına almıştı.