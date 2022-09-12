Arda Turan futbolu bıraktığını açıkladı. 35 yaşındaki Tecrübeli isim, futbola hazırlanan özel bir video ile veda etti. Arda Turan'ın veda videosu eşi Aslıhan Doğan Turan'ın YouTube hesabında paylaşıldı.

Abone ol

Galatasaray'ın ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Arda Turan, futbolu bıraktığını açıkladı. Arda Turan veda haberini eşinin YouTube hesabından yapılan paylaşımla duyurdu.

Aslıhan Doğan Turan, Youtube hesabından yayımlanan videonun altında 'Eşim, başarılarla dolu futbolculuk kariyerini bugün noktalıyor. O hayatını milyonlarla paylaştı, ben de onunla... Bana ve ailene yaşattığın, yaşatacağın her şey için teşekkür ederiz. Ayrıca eşime bu vedayı benim kanalım vasıtası ile yaptığı için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Rekor bonservisle Barça'ya transfer oldu

Kariyerine Bayrampaşa Altıntepsi'de başlayan Arda Turan Galatasaray, Manisaspor, Atletico Madrid, Barcelona ve Başakşehir formaları giydi. 2011 yılında 13 milyon euroya Atletico'ya transfer olan yıldız orta saha 2015'te ise 34 milyon euro bonservis bedeliyle Barcelona'nın yolunu tutmuştu.

Çok sayıda kupa kaldırdı

Kariyeri başarılarla dolu olan Arda Turan 2007-2008 yılında Galatasaray'la ilk şampiyonluğunu kazandı. Arda, Atletico Madrid'te ise La Liga şampiponluğu, UEFA Avrupa Ligi Kupası, Süper Kupa kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen takımın en büyük yıldızlarından oldu.

Barcelona kariyeri

Barcelona kariyerinde Messi, Neymar ve Iniestalı kadroda yer olan Arda Turan ilk sezonunda İspanya La Liga ve Kral Kupası'nı kazandı. Barcelona kariyerinde 55 maça çıkan milli yıldızımız 55 maçta 15 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu.

Teknik direktör olarak devam edecek

2008 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale çıkan kadroyla harikalar yaratan Arda Turan 100 kez A Milli Takım forması giydi ve 17 gollük performans ortaya koydu. Barcelona sonrası Başakşehir'le 2. Süper Lig şampiyonluğunu kazanan Arda Turan son 2 sezondur yuvası Galatasaray'a döndü. Arda'nın kariyerine teknik direktör olarak devam etmesi bekleniyor. Arda Turan daha önce verdiği röportajda teknik direktörlüğe hazırlandığını ve bu doğrultuda bir ekip oluşturmak istediğini ifade etmişti.