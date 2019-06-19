Arda Turan Berkay Şahin davasında tanık konuştu! İfadesindeki Burak Yılmaz detayı olay

Tanışıyorlar diye düşündüm: "Berkay ve Özlem Şahin ile karşılaştık. Daha sonra Özlem Şahin ile içeri müzik dinlemeye gittik. Mekan loştu. Ben Özlem Hanım ile Arda'nın konuştuğunu gördüm, ancak ne konuştuklarını duymadım. Tanışıyorlar diye düşündüm, üzerinde durmadım. Arkadaşlarımla sohbet etmeye devam ettim.