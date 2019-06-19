Arda Turan Berkay Şahin davası yeniden ertelendi! Berkay'ın açıklaması olay oldu

Arda Turan Berkay Şahin davası yeniden ertelendi! Berkay'ın açıklaması olay oldu
Bir mekanda futbolcu Arda Turan'ın şarkıcı Berkay Şahin'in eşine sarkıntılık yapması üzerine yaşanan olaylar sonucu bugün ikincisi düzenlenen duruşma, bu sefer 11 Eylül'e ertelendi.
Geçtiğimiz aylarda magazin gündemini haftalarca meşgul eden Arda Turan ve Berkay Şahin kavgasının ikinci duruşması sona erdi. Taraflardan Berkay Şahin mahkeme salonuna gelirken, Arda Turan’ın avukatları ünlü futbolcunun savunmasını yaptı. Mahkeme, davayı 11 Eylül'e erteleme kararı aldı.
Berkay'dan ilk açıklama: Mahkeme çıkışı açıklama yapan Berkay, 'Artık özür dilese de ben davamdan vazgeçmeyeceğim. Davamın sonuna kadar arkasındayım, bugün buraya gelmiş olmam da bunun göstergesi' ifadelerini kullandı.
41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada bu sefer bir tanık dinlendi. Olay anında mekanda bulunan Önder Tiryaki isimli vatandaş mahkemenin talebi üzerine salona çağrıldı. Mahkeme hakimi, olaya ilişkin 50 sayfalık bilirkişi raporunun geldiğini bildirdi.
Peki Arda-Berkay olayında neler yaşanmştı?: Emirgan’da 10 Ekim 2018'de Gizli Kalsın isimli eğlence mekanında futbolcu Arda Turan’ın, şarkıcı Berkay’ın eşi Özlem Şahin'in kulağına eğilerek sözlü taciz ettiği ortaya çıkmıştı.