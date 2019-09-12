Arda Turan Berkay Şahin davası sonrası açıklamayı duyunca dellendi
Berkay Şahin, Arda Turan'ın dava sonrası sözlerine çektiği video ile cevap verdi.
Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasındaki kavgaya ilişkin görülen dava karara bağlandı. Arda Turan, 'kasten yaralama', 'ruhsatsız silah taşıma' ve 'korku, panik, kaygı veya paniğe neden olacak şekilde silahla ateş etmek' suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hakim, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
Gelmiş geçmiş en yüksek tazminat davası: Mahkeme sonrası açıklama yapan Arda Turan, "Çok mutluyum, ben böyle bir işin içinde olmadım. Bunun içinde her türlü riski göze aldım. Hapis cezası almak uğruna davamdan asla vazgeçmedim. Türkiye Cumhuriyeti'nin gelmiş geçmiş en yüksek tazminat davasını da açacağım." dedi.
Arda Turan'ın dava sonrası olay sözlerine sosyal medya hesabı Instagram'dan cevap veren şarkıcı Berkay Şahin, ateş püskürdü. Şahin, Turan'ın adını dahi ağzına almadan şunları söyledi:
Kahpece burnunu kıranlar: "Bugün yargılanan şahıs, beraat etmedi. 2 yıl 8 ay ceza aldı. Kasten adam yaralama, ruhsatsız silah taşıma, ateş etmek gibi birçok suçtan ceza aldı. Yani beraat etmedi. 2 yıl 8 ayı şöyle uygun gördü hükmün gereği açıklandı; yani 5 yıl içinde bir suç işlerse, geçmişte aldığı suçlarla o günkü suçu toplanacak ve onun cezasını yatacak.