Arda Turan amca oldu keseyi açtı! Yeğenine yaptığı jest çok konuşuldu

Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan ile eşi Katre Turan bebek sahibi oldu. Amcalık sevinci yaşayan Arda Turan'ın yeğenine yaptığı jest dudak uçuklattı. İşte detaylar...

Türk futbolunun tanınan isimlerinden Arda Turan, kardeşi Okan Turan ve eşi Katre Turan’ın ilk çocuklarını kucaklarına almasıyla amca olmanın sevincini yaşadı. 

Okan ve Katre Turan çifti, kızları Ayşe Elisa’nın doğumuyla ailelerini büyüttü.

Bu gelişmenin ardından, Arda Turan’ın yeğeni adına bir banka hesabı açtırdığı ve bu hesaba yüksek tutarlı bir hediye bıraktığı öne sürüldü.

Turan'ın küçük yeğeni adına açılacak bir banka hesabına ileride eğitim hayatında kullanılmak üzere 500 gram altın ve 3 milyon lira tutarında yatırım yaptığı iddia edildi.

