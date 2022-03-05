Arda Kural'dan Emret Komutanım yönetmeni Mustafa Altıoklar için bomba iddia
Son dönemde değişimiyle ve itiraflarıyla gündemden düşmeyen Arda Kural, yıllar önce oynadığı Emret Komutanım filminin yönetmeni Mustafa Altıoklar ile ilgili çok konuşulacak iddialar ortaya attı.
Bir dönem yaşadığı psikolojik ve sağlık sorunlarından dolayı ekranlardan uzak kalan Arda Kural, hem fiziksel görüntüsünü hem de ruhsal durumundaki iniş çıkışları yoluna koyarak zor günleri geride bıraktı. Kural, Haberler sitesinin YouTube kanalında yayınlanan programına konuk olarak özel hayatına ve kendisini psikolojik darboğaza götüren sürece dair kiritk itiraflarda bulundu.
Son günlerde dış görünüşündeki değişimi magazin ve sosyal medya gündeminden düşmeyen Arda Kural, hayatının kırılma noktasının namaz kılmaya başladığı dönem olduğunu itiraf ederek, ilk yer aldığı dizi olan 'Eyvah Kızım Büyüdü'deki partneri Yıldız Asyalı'nın ilk aşkı olduğunu itiraf etmişve onu unutamadığını, görmeye korktuğunu, aralarındaki bağın ve tutkunun kendisine iyi gelmediğini bu sebeple de görüşmek istemediğini açıklayarak magazin gündeminde günlerce konuşulmuştu. Arda Kural'dan bir itiraf daha geldi.
Arda Kural, Emret Komutanım dizisinde yer aldığı dönemde sorunlarının başladığını ve ünlü yönetmen Mustafa Altıoklar'ın kendisini kıskandığını söyleyerek çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.
Yıllar sonra mesleğine geri dönmek istediğini söyleyen Arda Kural, Emret Komutanım dizisiyle yıldızının parladığı dönemde başarısından dolayı kıskanıldığını söyledi.