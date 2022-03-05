Arda Kural'dan Emret Komutanım yönetmeni Mustafa Altıoklar için bomba iddia

Son günlerde dış görünüşündeki değişimi magazin ve sosyal medya gündeminden düşmeyen Arda Kural, hayatının kırılma noktasının namaz kılmaya başladığı dönem olduğunu itiraf ederek, ilk yer aldığı dizi olan 'Eyvah Kızım Büyüdü'deki partneri Yıldız Asyalı'nın ilk aşkı olduğunu itiraf etmişve onu unutamadığını, görmeye korktuğunu, aralarındaki bağın ve tutkunun kendisine iyi gelmediğini bu sebeple de görüşmek istemediğini açıklayarak magazin gündeminde günlerce konuşulmuştu. Arda Kural'dan bir itiraf daha geldi.