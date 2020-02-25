Arda Kural Tutunamayanlar ile döndü! Geçmişte yaşadıklarından pişman

39 yaşındaki oyuncu Arda Kural, TV100 kanalına verdiği röportajda o dönem yaşadığı sıkıntıları ilk kez anlattı. Kural oyunculuğun zor bir meslek olduğunu belirterek, ""Oyunculuk çok kolay görünen bir şey gibi ama değil. Psikolojik olarak insanı çok etkileyen, yönlendiren taşıyan bir meslek.