Arda Kural Tutunamayanlar ile döndü! Geçmişte yaşadıklarından pişman
Geçtiğimiz günlerde TRT 1'de yayımlanan Tutunamayanlar dizisinin yönetmeni Osman Nail Doğan'ın verdiği müjdeyle ekranlara geri dönen oyuncu Arda Kural, geriye baktığında kariyerinde yaptığı birçok hata olduğunu söyledi ve "Artık eskisi gibi olacağım" dedi.
Bir dönem oynadığı dizilerde aldığı rollerle hafızlara kazınan oyuncu Arda Kural, yaşadığı sağlık sorunlarından ötürü uzun bir dönem ekranlardan uzak kalmıştı. Geçtiğimiz günlerde TRT 1'de izleyiciyle buluşan absürd komedi dizisi Tutunamayanlar'ın yönetmeni Osman Nail Doğan, Arda Kural ile bir araya geldiler.
Oyuncu Arda Kural'ın ekranlara döndüğü müjdesini resmi sosyal medya hesabından paylaşan Doğan, Kural'ın ekranlara döndüğünü belirtti. Yerli Leonardo Dicaprio olarak bilinen Kural, yaşadığı zor günleri geride bıraktı ve 7 yılın ardından izleyicilerin karşısına geçecek.
39 yaşındaki oyuncu Arda Kural, TV100 kanalına verdiği röportajda o dönem yaşadığı sıkıntıları ilk kez anlattı. Kural oyunculuğun zor bir meslek olduğunu belirterek, ""Oyunculuk çok kolay görünen bir şey gibi ama değil. Psikolojik olarak insanı çok etkileyen, yönlendiren taşıyan bir meslek.
Ya 'çok iyi yalancıyım' demem gerekiyor oyuncu olmam için ya da 'çok gerçekçi biriyim' demem gerekiyor. İkisi arasında kalınca bocalamaya düştüm, gerçek ve sahte arasında" ifadelerini kullandı.