Arda Kural saç ektirdi kilo verdi 'Şimdi Leonardo Di Caprio düşünsün' işte Arda Kural'ın son hali...

Lise Defteri dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan, Hollywood yıldızı Leonardo Di Caprio'ya olan benzerliği ile bilinen Arda Kural, geçirdiği psikolojik ve maddi darlıkları geride bırakarak eski günlerindeki parlak görünümüne adım adım geri dönüyor. Bir döneme damga vuran isimlerin başında gelen Arda Kural'ın paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Bir dönem psikolojik sorunlar yaşayan ve sıkıntılı günleri atlatan ünlü oyuncu Arda Kural, ekranlara yeniden dönmek için çalışıyor. Saç ektiren ve kilo veren arda Kural'ın son hali, uzun süredir toparlanmasını bekleyen sevenlerini sevince boğdu.