Arda Kural ekrana döndü! O eski halinden eser yok şimdi işte son hali
TRT 1'de yayımlanan Tutunamayanlar dizisi ile ekrana dönen Arda Kural, hayli değişmiş. Saçlarını uzatan Arda Kural eskiden Leonardo Dicaprio'ya benzetilirdi. Şimdiki hali ise hayli farklı.
Bir dönem oynadığı dizilerde aldığı rollerle hafızlara kazınan oyuncu Arda Kural, yaşadığı sağlık sorunlarından ötürü uzun bir dönem ekranlardan uzak kalmıştı. Geçtiğimiz günlerde TRT 1'de izleyiciyle buluşan absürd komedi dizisi Tutunamayanlar'ın yönetmeni Osman Nail Doğan, Arda Kural ile bir araya geldiler.
Oyuncu Arda Kural'la ilgili müjdeyi sosyal medya hesabından paylaşan Doğan, Kural'ın ekranlara döndüğünü belirtti. Yerli Leonardo Dicaprio olarak bilinen Kural, yaşadığı zor günleri geride bıraktı ve 7 yılın ardından izleyicilerin karşısına geçecek.
Çok değişmiş o eski halinden eser yok: 39 yaşındaki oyuncu Arda Kural'ın eski halinden eser yok. Leonardo Dicaprio olarak ünlendiği dönemde geç kızların gözdesi olmuştu. Şimdi ise yaşının getirdiği yıpranmışlık yüzüne yansımış.
Yalancıyım diyemedim: Arda Kural, TV100 kanalına verdiği röportajda psikonevroz rahatsızlığı yaşadığı dönemi ilk kez anlattı. Kural oyunculuğun zor bir meslek olduğunu belirterek, "Oyunculuk çok kolay görünen bir şey gibi ama değil. Psikolojik olarak insanı çok etkileyen, yönlendiren taşıyan bir meslek. Ya 'çok iyi yalancıyım' demem gerekiyor oyuncu olmam için ya da 'çok gerçekçi biriyim' demem gerekiyor. İkisi arasında kalınca bocalamaya düştüm, gerçek ve sahte arasında" ifadelerini kullandı.