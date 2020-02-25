Arda Kural ekrana döndü! O eski halinden eser yok şimdi işte son hali

Yalancıyım diyemedim: Arda Kural, TV100 kanalına verdiği röportajda psikonevroz rahatsızlığı yaşadığı dönemi ilk kez anlattı. Kural oyunculuğun zor bir meslek olduğunu belirterek, "Oyunculuk çok kolay görünen bir şey gibi ama değil. Psikolojik olarak insanı çok etkileyen, yönlendiren taşıyan bir meslek. Ya 'çok iyi yalancıyım' demem gerekiyor oyuncu olmam için ya da 'çok gerçekçi biriyim' demem gerekiyor. İkisi arasında kalınca bocalamaya düştüm, gerçek ve sahte arasında" ifadelerini kullandı.