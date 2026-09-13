Arda Güler'in asist yaptığı maçta Real Madrid 4 golle geçti

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 14 ve 90+1. dakikada Kylian Mbappe, 17. dakikada Alvaro Carreras ile 35. dakikada Jude Bellingham attı.

Konuk takımın tek golünü 51. dakikada Sergio Camello kaydetti.

Real Madrid'de 72. dakikada Yan Diomande'nin yerine oyuna giren milli futbolcu Arda Güler, Mbappe'nin attığı ikinci golün pasını verdi.

Orta alandan gelişen hücumda topla buluşan Arda Güler ceza sahası sağ iç koridorunda bulunan Mbappe'ye nefis bir ara pası gönderdi. Topu alan Mbappe fileleri havalandırmayı başardı.

Güler'in ayrıca iki nefis pasını Dumfries ve Dumfries golle sonuçlandıramadı.