Arda Güler'i çıldırtan an: Derbide kameralara böyle yansıdı

Real Madrid, LaLiga'nın 7. haftasında deplasmanda Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. Derbiyi ev sahibi ekip 2-1 kazanırken, milli futbolcu Arda Güler'in karşılaşmanın ilk yarısında yaşadığı bir an sosyal medyada gündem oldu.

ATLETICO MADRID DERBİYİ KAZANDI

Karşılaşmada Real Madrid, 52. dakikada Huijsen'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Atletico Madrid, 53. dakikada penaltıdan Alejandro Grimaldo'nun golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip, 59. dakikada Jonathan David'in kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Real Madrid'in 89. dakikada Antonio Rüdiger ile bulduğu gol ise sonucu değiştirmedi ve derbi Atletico Madrid'in 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 54. dakikada yerini Antonio Rüdiger'e bıraktı. Konuk ekipte Dean Huijsen ise 52. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

ARDA GÜLER'İ KIZDIRAN AN

Derbinin 31. dakikasında Real Madrid'in geliştirdiği hızlı hücum sırasında Arda Güler'in verdiği tepki dikkat çekti.

Vinicius Junior, rakip savunmanın arkasına sarkan Real Madrid hücumunda sağ tarafında bomboş durumdaki Arda Güler'e pas vermek yerine topu geri çekerek solundaki Kylian Mbappe'ye aktardı. Atletico Madrid savunması araya girerek tehlikeyi uzaklaştırırken, Arda Güler'in Brezilyalı takım arkadaşına gösterdiği tepki kameralara yansıdı.