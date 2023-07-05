Arda Güler tercihini yaptı, ortalık karıştı! Transferde Ali Koç'u kızdıran olay: Detaylar ortaya çıktı!
Barcelona ve Real Madrid'in istediği Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler'in tercihini yaptı. Genç yıldızın Real Madrid’e transfer olması beklenirken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Arda ve ailesi arasında yaşanan görüşmenin de detayları ortaya çıktı.
"Ali Koç'u kızdıran konuşma; işte Arda Güler ve ailesiyle yapılan görüşmenin detayları"
Barcelona ve Real Madrid'in istediği Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler'in tercihini yaptı. Genç yıldızın Real Madrid’e transfer olması beklenirken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Arda ve ailesi arasında yaşanan görüşmenin de detayları ortaya çıktı.
Barcelona ve Real Madrid'i peşinden koşturan Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'in eflatun beyazlılara imza atması bekleniyor.
18 yaşındaki genç yıldız, Koç'a ayrılma isteğini bildirdi. Barcelona'ya yakın olan ve Fenerbahçe'de 1 yıl daha oynadıktan sonra gitmesi beklenen Arda'nın, Real Madrid'in kendisi ve ailesini ikna etmesinin ardından kalmamaya karar verdiği öğrenildi.