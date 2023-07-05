Arda Güler tercihini yaptı, ortalık karıştı! Transferde Ali Koç'u kızdıran olay: Detaylar ortaya çıktı!

Barcelona ve Real Madrid'in istediği Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler'in tercihini yaptı. Genç yıldızın Real Madrid’e transfer olması beklenirken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Arda ve ailesi arasında yaşanan görüşmenin de detayları ortaya çıktı.