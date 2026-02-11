BIST 13.797
Arda Güler sevgilisi Duru Nayman Paris'te!

A Milli Futbol Takımı'mızın ve Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, uzun süredir birlikte olduğu Duru Nayman'la tatil kaçamağı yaptı. 'Aşıklar şehri' olarak bilinen Paris'e gittiler.

Genç çiftin Fransa'nın başkentinde sokaklarda yaptıkları gezinti Vendetta Dailly objektiflerine yansıdı.

Güler ile Nayman'ın Paris turu sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Maç temposuna kısa bir ara veren Arda Güler, dün akşam da sevgilisiyle Eyfel Kulesi'nin önünde verdiği romantik pozları Instagram'da takipçileriyle paylaştı.

