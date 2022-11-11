Arda Güler pazarlığı başladı: Kritik görüşmede istenilen rakam belli oldu!

Gençlerbirliği Kulübü, Fenerbahçe'den Arda Güler'in sözleşmedeki maddesinden vazgeçmek için 2,5 Milyon euro talep etti. Başkent ekibine 1,5 Milyon euroya kadar ödeme yapayı düşünen Fenerbahçe cephesi, Gençlerbirliği'nin bu talebinin ardından kısa süre zaman talep etti.