Arda Güler pazarlığı başladı: Kritik görüşmede istenilen rakam belli oldu!
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler gösterdiği performansla tüm Avrupa'nın tüm dikkatini üzerine çekmeyi başarmış durumda. Son olarak PSG, Arsenal, Liverpool, Manchester City gibi dev kulüplerin radarına giren genç yetenek için eski kulübü Gençlerbirliği harekete geçti. Başkent ekibi "sonraki satıştan %20 pay" maddesinden vazgeçmek için istediği rakamı Fenerbahçe'ye bildirdi. İşte Arda Güler için istenilen o rakam...
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, gösterdiği performansla taraftarın gönlünü kazanırken, Avrupa kulüplerinin de radarına girdi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş ile Arda Güler'in transferinde imzalanan maddeyi kaldırmak için görüşme yaptı.
Ekonomik olarak sıkıntılı bir süreç geçiren, transfer yasağı olan Gençlerbirliği, "sonraki satıştan %20 pay" maddesinden vazgeçmek için istediği rakamı Fenerbahçe'ye bildirdi.
Gençlerbirliği Kulübü, Fenerbahçe'den Arda Güler'in sözleşmedeki maddesinden vazgeçmek için 2,5 Milyon euro talep etti. Başkent ekibine 1,5 Milyon euroya kadar ödeme yapayı düşünen Fenerbahçe cephesi, Gençlerbirliği'nin bu talebinin ardından kısa süre zaman talep etti.