Arda Güler imza töreni (CANLI) 6 yıllık imzayı atıyor, forma numarası belli oldu mu?

Transfer döneminin en çok konuşulan ismi Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, İspanyol devi Real Madrid'e imza atıyor. Dün sağlık kontrolü ve imza töreni için İspanya'ya uçan Güler, için bugün saat 13.00'da Madrid'in Valdebebas bölgesindeki Real Madrid Sportif Şehri adlı tesislerde imza töreni düzenleniyor. İşte Arda Güler'in imza töreninden öne çıkan detaylar...

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Avrupa’da bu transfer dönemine damgasını vuran isim Arda Güler, İspanyol devi Real Madrid'e imza atmaya hazırlanıyor. Sağlık kontrolünden geçmek ve resmi imza atmak için dün Türkiye saatiyle 15.00’te İspanyol ekibinin kendisine tahsis ettiği özel uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Madrid’e hareket eden genç yıldız için imza töreni düzenleniyor.

Ayrıntılar geliyor...

Arda Güler, Real Madrid için sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler bugün düzenlenecek olan imza töreni öncesi Sanitas La Moraleja Üniversite Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

İmza sonrası Arda Güler hazırlık kampına katılacak

Diğer yandan Arda Güler'in, Real Madrid'in sezon öncesi hazırlık kampına katılacağı öğrenildi.

Real Madrid, 2023-2024 sezonu için 10 Temmuz'da Valdebebas'daki tesislerinde buluşup, tüm futbolcular sağlık kontrolünden geçtikten birkaç gün sonra kamp için ABD'ye gidecek.

Real Madrid, "Soccer Champions Tour" adlı turnuvada Milan, Manchester United, Barcelona ve Juventus ile karşılaşacak.

Arda Güler kaç numaralı formayı giyecek?

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol devinde büyük bir sürpriz olmazsa 24 numaralı formayı giyecek. Real Madrid'de Jesus Vallejo'nun 25 numaralı formayı alması sonrasında 9 ve 24 numaralı formalar boşa çıktı. Arda Güler'in Real Madrid'de yeni sezonda 24 numaralı formayla boy göstermesi bekleniyor.

Formayı giymeden rekor kırdı

Real Madrid'in resmi Instagram hesabından yapılan Arda Güler paylaşımı, İspanyol kulübünün en çok beğeni alan paylaşımı oldu ve Arda Güler daha forma bile giymeden rekor kırmayı başardı.

Fenerbahçe, Arda Güler transferini duyurdu

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Arda Güler'in 20 milyon avro bonservis ve performansa bağlı olarak azami 10 milyon avro bonus bedeli karşılığında Real Madrid'e transfer olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Arda Güler'in İspanyol Kulübü Real Madrid'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 20 milyon avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır." ifadesi kullanıldı.



10 Milyon euro azami bonus maddesi

Açıklamada, bonservis bedeli dışında 18 yaşındaki futbolcunun performansına bağlı olarak Real Madrid'in azami 10 milyon avro bonus bedeli ödeyeceği aktarıldı.

Bir sonraki satıştan yüzde 20 pay

Arda Güler'in başka bir kulübe transferi durumunda Real Madrid'in elde edeceği bonservis bedelinin yüzde 20'sinin de Fenerbahçe'ye verileceği ifade edildi.

FIFA talimatları gereği doğacak dayanışma katkı bedellerinin de Real Madrid tarafından ödeneceği kaydedildi.

İmza için İstanbul'dan ayrıldı

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, İspanyol devi Real Madrid'e transfer oldu.

18 yaşındaki futbolcu yoğun güvenlik önlemleri altında Atatürk Havalimanı'na geldi. Basın mensuplarının sorularına yanıt vermeyen Arda Güler, kendisini Madrid'e götürecek uçağa yönelerek İstanbul'dan ayrıldı.

Arda Güler'den duygusal veda mesajı

Fenerbahçe'de yükselen performansıyla dikkatleri çeken Arda Güler, Real Madrid ile anlaşma sağladı. Genç yıldız, özel uçakla Madrid'e uçtu. Güler yayınladığı mesajda, "Veda etmek zor ama bana inananları daha fazla gururlandırmak, vazgeçmek üzere olan herkese ümit olabilmek ve Türk gençlerinin istediklerinde her şeyi başarabileceğini kanıtlayabilmek için bu kararı almam gerekiyordu." dedi.

Güler yayınladığı mesajda, "Hayatımın en güzel günlerini yaşadığım Fenerbahçe’ye veda zamanı.. Hayalini kurduğum çubukluyu ilk kez giydiğim anı, 10 numaralı formanın gururunu, muhteşem Fenerbahçe taraftarını ve ayak bastığım her yerde karşılaştığım muhteşem desteği hiçbir zaman unutmayacağım.

Veda etmek zor ama bana inananları daha fazla gururlandırmak, vazgeçmek üzere olan herkese ümit olabilmek ve Türk gençlerinin istediklerinde her şeyi başarabileceğini kanıtlayabilmek için bu kararı almam gerekiyordu.

Bugün olduğum kişi olmama yardımcı olan herkese sonsuz teşekkür ederim. Bana milli takım kapısını açan, bir hayali yaşatan, hep güzel anılarla hatırlayacağım canım Fenerbahçem her zaman kalbimde olacaksın. İyi ki Fenerbahçe." ifadelerini kullandı.