Arda Güler imza için İspanya'ya gidiyor! Uçuş saati belli oldu, sosyal medya yıkıldı!
Avrupa’da bu transfer dönemine damgasını vuran isim Arda Güler, İspanyol devi Real Madrid'e imza atmaya hazırlanıyor. Genç futbolcunun İspanya'ya gideceği saat belli oldu. Real Madrid ve Barcelona'yı birbirine düşüren genç yıldızın transfer haberinin duyulmasının ardından Barcelona taraftarları transfer yenilgisini kabul etti ve yönetime yüklenmeye başladı. İşte detaylar...
Real Madrid’in yeni transferi Arda Güler, sağlık kontrolünden geçmek için İspanya'ya gidiyor. Genç oyuncunun İspanyol deviyle 6 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
SAAT 15'TE İSPANYA'YA UÇUYOR
Real Madrid’in yeni transferi Arda Güler, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi imza atmak için bugün Türkiye saatiyle 15.00’te İspanyol ekibinin kendisine tahsis ettiği özel uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Madrid’e hareket edecek.
TONI KROSS VE MODRIC'TEN EĞİTİM ALACAK
Arda Güler'in Real Madrid'i tercih etmesinde birçok sebep yer aldı. Takımın teknik direktörü Carlo Ancelotti ve kulübün başkanı Florentino Perez ile bizzat görüşen Arda Güler bu şekilde ikna oldu.
Luka Modric ve Toni Kross tarafından özel olarak eğitim göreceği öğrenilen Arda'nın ilk 11'de oynama sözü aldığı da ifade edildi.