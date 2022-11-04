Arda Güler, Dinamo Kiev'i devirdi! Ukrayna basını isyan etti: "17 yaşındaki çocuk yerin dibine soktu"
Dün akşam oynanan maçta 1 gol, 1 asistlik performansıyla kendine hayran bırakan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler adeta şov yapmıştı. Güler'in tarihi performansı Ukrayna basınında bile gündem oldu. Mircea Lucescu ve öğrencilerini sert şekilde eleştiren Ukrayna basını, genç futbolcu hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. hafta maçında Fenerbahçe, Polonya'da Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Krakov'da bulunan Jozef Pilsudski Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertli takım 2-0 kazandı.
Temsilcimizin gollerini 23. dakikada Arda Güler ve 45+2'de Willian Arao attı. Dinamo Kiev'de Zabarnyi 66. dakikada çift sarıdan kırmızı kart gördü ve ev sahibi ekip maçı 10 kişiyle tamamladı.
Fenerbahçe, grupta son haftaya Rennes ile aynı puanda (11) ve averaj farkıyla lider olarak girmişti. Rennes, evinde AEK Larnaca ile 1-1 berabere kaldı. Dinamo Kiev'i mağlup eden Fenerbahçe grubu puan farkıyla lider tamamladı.
B Grubu'nda 6 maç sonunda grubunu 14 puanla lider tamamlayan Fenerbahçe, play-off turunu pas geçerek adını doğrudan son 16 turuna yazdırdı. 12 puanlı Rennes play-off turunda Şampiyonlar Ligi gruplarında üçüncü olan takımlardan biriyle karşılaşacak.
5 puanla grubu üçüncü sırada bitiren AEK Larnaca, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda yoluna devam edecek. 1 puanlı Dinamo Kiev'in Avrupa serüveni sona erdi.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Süper Lig 'de olduğu gibi Avrupa'da da harika bir performans gösteren Fenerbahçe , Dinamo Kiev'i de mağlup ederek Kupa 2'de grubunu zirvede tamamladı ve Son 16'ya direkt katılma hakkını elde etti.
Jesus, Sarı-Lacivertliler'in Arthur Zico döneminde geçen hafta Kadıköy'de 3-3 biten Rennes mücadelesi sonrası egale ettiği 9 maçlık yenilmeme serisini dün 10'a çıkartarak, rekoru tek başına ele geçirdi. Zico'lu Kanarya, Aralık 2006 ile Kasım 2007 arasındaki süreçte namağlup serisi yakalamıştı.
Fenerbahçe ayrıca, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir grup aşamasını namağlup tamamladı. Avrupa kupalarında çıktığı son 10 maçı kaybetmeyen sarı lacivertliler, (7G 3B), kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı.
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla kasasını doldurdu. B Grubu'nda 4 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-lacivertli ekip, grubu lider tamamlama ve son 16'ya kalma bonuslarıyla birlikte toplam 5.4 milyon Euro Gelir elde etti.