Arda Güler, Dinamo Kiev'i devirdi! Ukrayna basını isyan etti: "17 yaşındaki çocuk yerin dibine soktu"

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Süper Lig 'de olduğu gibi Avrupa'da da harika bir performans gösteren Fenerbahçe , Dinamo Kiev'i de mağlup ederek Kupa 2'de grubunu zirvede tamamladı ve Son 16'ya direkt katılma hakkını elde etti.

Jesus, Sarı-Lacivertliler'in Arthur Zico döneminde geçen hafta Kadıköy'de 3-3 biten Rennes mücadelesi sonrası egale ettiği 9 maçlık yenilmeme serisini dün 10'a çıkartarak, rekoru tek başına ele geçirdi. Zico'lu Kanarya, Aralık 2006 ile Kasım 2007 arasındaki süreçte namağlup serisi yakalamıştı.