Arda Ayten'in milyoner olduktan sonra bir gecede mantar gibi akrabası türedi!

Arda, kendisine 1 milyon lira kazandıran soru ile ilgili ise şunları söyledi: "Bu ülkenin hangi şartlarda kurulduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunu en iyi anlatan da İstiklal Marşımızdır. Milli Marşımızı hepimizin ezbere okuyabilmesi gerekir diye düşünüyorum.