Arda Ayten'in milyoner olduktan sonra bir gecede mantar gibi akrabası türedi!
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak ister yarışmasında gönülleri fetheden Arda Ayten'in milyoner olduktan sonra mantar gibi akrabası türedi.
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında finale kaldı. "10 kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer" sorusuna milyonların önünde doğru yanıt verdi. İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okuyarak herkesi duygulandırdı. Sosyal medyada tt oldu. Karakteri ve kişiliğiyle milyonların gönlünde taht kurdu.
Arda Ayten Sabah Gazetesi'ne verdiği röportajda milyoner olduktan sonra yaşadıklarını anlattı. Yarışmayı kazandıktan sonra tanımadığı birçok kişinin kendisini aradığını, sosyal medyadan ulaştığını anlatan Arda, "Tanımadığım meğer ne çok akrabam ve arkadaşım varmış. Milyoner olduktan sonra hepsi beni hatırladı. Ama ben onların hiçbirini hatırlamadım. Milyoner olduğumu öğrenince mantar gibi bir gecede ortaya çıktılar" dedi.
Ayda ortalama 150 kitap okuduğunu söyleyen Arda Ayten en çok hangi yazarları beğendiğini de paylaştı.En çok felsefe, roman ve tarih kitapları okumayı sevdiğini anlatan Arda, "En beğendiğim yazarlar Jack landon, Çehov, Dostoyevski, Hofmann, Thomas Mann, Denis Diderot" dedi.
Arda, kendisine 1 milyon lira kazandıran soru ile ilgili ise şunları söyledi: "Bu ülkenin hangi şartlarda kurulduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunu en iyi anlatan da İstiklal Marşımızdır. Milli Marşımızı hepimizin ezbere okuyabilmesi gerekir diye düşünüyorum.