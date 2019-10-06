Arda Ayten kimdir yaşı kaç Kim Milyoner Olmak İster ne kadar kazandı?
Arda Ayten dün akşam Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonluk soruya cevap verdi ve Türkiye'nin gururu oldu. Henüz 19 yaşında olan ve tam bir kitap kurdu olan Arda Ayten kimdir, hangi üniversiteye gidiyor ve Kim Milyoner Olmak İster'de verdiler hariç kaç para kazandı?
Dün akşam Türkiye ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak ister yarışmasına kilitlendi. Yeni sezona oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile başlayan bilgi yarışmasının koltuğuna 19 yaşındaki Arda Ayten oturdu. 1 milyonluk soruyu açtıran genç yarışması Türkiye'nin de gururu oldu, sosyal medyayı salladı.
Peki 1 milyonluk soru neydi: Herkesin ekran başında nefesini tutarak beklediği 1 milyonluk soru açıldı. Arda Ayten'e 'On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?' sorusu soruldu.
A: Vatan
B: Kan
C: Toprak
D: Yurt
Doğru Cevap: Toprak
Arda Ayten ile birlikte ekran başındaki milyonlarca kişi İstiklal Marşı'nı defalarca okudu Twitter'da milyonluk soru hakkında yüzlerce yorum yapıldı. Birçok kişi 'Bize 10 kıtalık İstiklal Marşı'nı defalarca okuttun helal sana Arda' yorumları yapıldı.
1 milyon kazanan Arda Ayten ne kadar vergi ödeyecek: Türkiye tarihine geçen yarışmacı Ayten, 1 milyonluk sorunun cevabını bilerek ilk defa 1 milyon kazanan yarışmacı oldu. Ancak Ayten’in alacağı ödülden Veraset ve İntikal Vergisi (VİV) kesintisi yapılacak. Yarışmacı Arda Ayten milyoner olamayacak.