Arda Ayten kimdir yaşı kaç Kim Milyoner Olmak İster ne kadar kazandı?

1 milyon kazanan Arda Ayten ne kadar vergi ödeyecek: Türkiye tarihine geçen yarışmacı Ayten, 1 milyonluk sorunun cevabını bilerek ilk defa 1 milyon kazanan yarışmacı oldu. Ancak Ayten’in alacağı ödülden Veraset ve İntikal Vergisi (VİV) kesintisi yapılacak. Yarışmacı Arda Ayten milyoner olamayacak.