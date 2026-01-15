BIST 12.380
Arçelik ve Beko'dan kurutma makinesi alımına otomobil kampanyası

Arçelik ve Beko markalarıyla yürütülen kampanya kapsamında, kurutma makinesi satın alan tüketicilere toplam 10 adet elektrikli otomobil çekilişine katılma hakkı sunuluyor.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, kurutma çözümlerini daha geniş kitlelerle buluşturma hedefiyle yeni avantajlar sağlıyor.

Ocak ayı boyunca geçerli olan kampanya kapsamında, Arçelik veya Beko markalı kurutma makinesi ya da kurutmalı çamaşır makinesi satın alan tüketiciler, elektrikli otomobil çekilişine katılma hakkı kazanıyor. Kampanyada her iki markada 5'er adet olmak üzere toplam 10 elektrikli otomobil hediye edilecek.

Kampanya kapsamında yapılacak çekilişle Opel Frontera Bev 83 kW GS Konfor Paketi, Peugeot Yeni E-2008 Allure 115 kW Cam Tavan, Citroen Yeni C3 Aircross MAX 83 kW, Jeep Avenger Summit 115 kW ve Alfa Romeo Junior Elettrica Speciale 115 kW modelleri verilecek.

Kampanyayla ilgili detaylı bilgiye markaların internet sayfalarından ulaşılabiliyor.

Çeyiz paketlerinde kurutma makinesi hediye fırsatı

Aynı dönemde geçerli olan çeyiz kampanyaları kapsamında ise seçili 3'lü çeyiz seti alan tüketicilere, Arçelik 802 KMX ya da Beko KMX 82 model kurutma makinesi hediye ediliyor.

Tüketiciler hediye yerine diğer kurutma makinesi modellerinde 20 bin 999 lira indirim avantajından da yararlanabiliyor. Bu alışverişle tüketicilere elektrikli otomobil çekilişine katılım hakkı da sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, geliştirdikleri yenilikçi teknolojilerle kurutma makinelerini daha verimli, konforlu ve erişilebilir hale getirmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Dinçer, kullanıcıların Arçelik'e duyduğu güvenin, kurutma makineler pazarının Türkiye'de bugün ulaştığı ölçeğin de temelini oluşturduğunu vurguladı.

Gelinen noktada Türkiye'nin kurutma makineleri pazarının Avrupa'nın en büyük pazarı olmaya aday olduğunu aktaran Dinçer, şunları kaydetti:

"2025 yılı kasım ayı sonu itibarıyla yaklaşık 31 milyar lira büyüklüğe ulaştı. Yıl sonunda bu hacmin yaklaşık 1,5 milyon adetle 36 milyar lira seviyesine yaklaşmasını bekliyoruz. Türkiye'de kurutma makinesinin hanelerde kullanım oranının da hala yüzde 11 seviyelerinde olması bu pazarda önemli bir büyüme potansiyeline işaret ediyor. Oluşturduğumuz bu pazarda lider konumumuzu sürdürürken, ısı pompalı sistemlerden akıllı sensörlere uzanan çözümlerimizle enerji verimliliğini artırıyor, giyime hazır kurutma gibi özelliklerle kullanıcı deneyimini sürekli ileri taşıyoruz. Arçelik ve Beko markalarıyla yürüttüğümüz kampanyalarla hayatı kolaylaştıran bu çözümlerin daha geniş kitleler için erişilebilir olmasını sağlamayı, kategorinin gelişimini hızlandırmayı ve pazarın sağlıklı büyümesini desteklemeyi hedefliyoruz."

