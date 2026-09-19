Arca Çorum FK, sahasında Alanyaspor'a yenildi

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Arca Çorum FK, sahasında konuk ettiği Alanyaspor’a 2-1 mağlup oldu.

Son iki maçında 8 gol atan ve kalesinde 1 gol gören Uğur Uçar'ın öğrencileri, Alanyaspor'a karşı bekleneni veremedi ve milli araya moralsiz gitti.

Maçta Alanyaspor'un iki isabetli şutu gol oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri; 67'de Makouta ve 78'de Arda Usluoğlu attı. Çorum'un tek sayısını 76'da Ramirez kaydetti.

Çorum FK böylece ligdeki 3. yenilgisini aldı ve 7 puanda kaldı. Alanyaspor ise 3. galibiyetini aldı ve puanını 11 yaptı.

Milli ara sonrası Çorum FK, deplasmanda Gaziantep FK'ye konuk olacak. Alanyaspor ise evinde Erzurumspor'u ağırlayacak.