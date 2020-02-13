Araştırma şirketi Areda Survey'in son anket sonuçları yayınlandı
Araştırma şirketi Areda Survey, 31 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiği "Kadraj Türkiye" adlı araştırma raporunun sonucunu açıkladı.
Türkiye gündemiyle ilgili araştırma, ülke genelinde her görüş ve yaş grubundan 2 bin 987 kişiyle yapıldı.
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Katılımcılara Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden Libya sorunundan Suriye meselesine, CHP-FETÖ ilişkisinden Elazığ depremine kadar birçok konu hakkında soru soruldu.
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İŞTE ANKETİN SONUÇLARI
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