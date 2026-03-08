Aras Kargo kadın lider oranını yüzde 40'a çıkarmayı hedefliyor

Aras Kargo, toplumsal cinsiyet dengesini insan odaklı dönüşüm yaklaşımının merkezine yerleştirerek kadınların iş hayatında daha görünür ve güçlü şekilde yer almasını destekleyen uygulamalar yürütüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aras Kargo, kadınların işe alım süreçlerinden kariyer gelişimine kadar iş hayatının her aşamasında daha aktif rol üstlenmesini teşvik eden kapsayıcı adımlar atarken, sahadan yönetim kademelerine kadar farklı alanlarda kadın çalışanların emeği ve katkısını kurum kültürünün önemli bir parçası olarak görüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Üst Yöneticisi (CEO) Barbara Hagen, kadın liderlerin bir araya geldiği, birbirine ilham verdiği ve sektörde daha fazla kadının liderlik rollerine adım atmasına cesaret veren bir çalışma ortamı oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Kadınların gelişebileceği bir alan yaratmanın tüm çalışanların gelişimine katkı sağladığını aktaran Hagen, 'Bu nedenle karar alma süreçlerinde cinsiyet dengesini bir iyi niyet meselesi olarak değil, temel bir iş stratejisi olarak ele alıyoruz ve kadın lider oranımızı yüzde 40'a taşıyacak somut adımları hayata geçiriyoruz. Aras Kargo İcra Kurulunda ben dahil 5 kadın liderin bulunması, bu yaklaşımımızı ortaya koyuyor.' değerlendirmelerinde bulundu.

Hagen, insan ve kültür yapılanması kapsamında cinsiyet eşitliğine yönelik 416 farklı performans göstergesinin takip edildiğini belirterek, hızlı sonuç üreten ve uzun vadeli dönüşümü destekleyen uygulamaların hayata geçirildiğini ifade etti.

İşe alım süreçlerinde kapsayıcı bir yaklaşım benimsediklerini kaydeden Hagen, şöyle devam etti:

''Kadın adaylara açığız' ifadesini içeren iş ilanları, her mülakat sürecinde en az bir kadın yöneticinin yer alması ve çalışan annelere kreş desteği bu adımların bir kısmını oluşturuyor. Ebeveynliği ise bireysel değil, ortak bir yolculuk olarak görüyoruz. Erkek çalışanlarımıza tanıdığımız 30 gün babalık izni ile erkeklerin de ebeveynlik sorumluluğunu paylaşabildiği bir çalışma kültürü kurmayı önemsiyoruz. İşe Dönüş Rehberi uygulamamız ile çalışan annelerimizin iş hayatına dönmesine destek oluyoruz. Çünkü biliyoruz ki, kadınlar görüldüğünde, duyulduğunda ve desteklendiğinde sadece bireyler değil, tüm organizasyon güçlenir.'